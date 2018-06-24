Yeni akülü sandalyesine kavuştu

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya’da yaşayan ve 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybederek tekerlekli sandalyeyle yaşamak durumunda kalan Süleyman Uysal’ın isteğini geri çevirmedi. Evli ve 1 çocuk babası olan 47 yaşındaki Uysal, 7 yıldır kullandığı sandalyesinin sürekli arızalanması nedeniyle gündelik hayatta çok zorluk çektiğini belirterek Muratpaşa Belediyesi’ne başvurdu.

Başvurusu olumlu bulunan Süleyman Uysal’a yeni sandalyesini Alanya’da Başkan Uysal teslim etti. Başkan Uysal, “Hayatı kolaylaştıysa ne mutlu bize. Muratpaşa Belediyesi olarak engellilerle ilgili çok etkin bir çalışma yürütüyoruz. 7/24 engellilere hizmet gönderen bir belediyeyiz” diye konuştu.

Yeni sandalyesine kavuşan Süleyman Uysal ise Başkan Uysal’a gösterdiği incelik ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.