Yeni Doğan Mahallesi'nde mülkiyet problemi çözüldü

Yeni Doğan Mahallesi'ndeki sitelerin, 27 yıla yakın süren mülkiyet problemini çözdüklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çözümden sonra sitelerdeki daireler değer kazandı; konutlar geleceği belli olmayan konutlardan emniyetli konutlar haline geldi” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, taleplerini dinlemek amacıyla Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Elmalı, Menzil, Anayol ve Özanadolu Yapı Kooperatiflerinin yönetimlerini ziyaret etti. Tütüncü, ziyarette site yöneticileri ile sakinlerinin temel belediyecilik ve mülkiyetle ilgili taleplerini dinledi.

“Problemin çözümüne katkıda bulunduk”

Sitelerin, Vakıflar İdaresi ile yaşadığı mülkiyet sorununu birinci döneminde çözdüğünü ifade eden Başkan Tütüncü, “Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güneyinde bulunan sitelerde, Vakıflar İdaresi'nin mülkü olan araziye, kamulaştırma işlemi yapılmadan inşa edildikleri için 27 yıldır mülkiyet problemi yaşanıyordu. Antalya Belediyesi, 1985'te kamulaştırma yöntemiyle, sitelerinin bulunduğu araziyi kooperatiflere tahsisini yapmak istedi. Ancak hukuki engeller çıktığı için kamulaştırma yapılamadı. Buna rağmen tahsisler gerçekleşti. Tahsisle birlikte, belki günün birinde kamulaştırılır diye siteler, geçici ruhsatla yapıldı ve mülkiyet problemi sorunu ortaya çıktı. Sorunun çözümünde Kepez Belediyesi olarak doğrudan bir yetkimiz olmamasına rağmen taraflar arasında arabuluculuk yaparak problemin çözümüne katkıda bulunduk” ifadelerini kullandı.

İskân problemleri de çözülüyor

Tütüncü, site yapı kooperatiflerinin, 2009'da kendisini ziyaret ederek, 27 yıldır yaşadıkları mülkiyet probleminin çözümünü talep ettiklerini vurgulayarak, “Sitelerin üzerinde yıkım kararları vardı. Heyete, sorunu çözeceğimi ifade ettim. Çok şükür Vakıflar idaresi ile sitelerin mülkiyet problemini çözdük. Tapular alındı. Yıkım kararları kalktı. Şimdi iskân ile alakalı sorunların çözümü kaldı. Bazı sitelerin iskân ile ilgili sıkıntıları da çözüldü. Çözülmeyenlerin de çözülmesi için çalışıyoruz. Sitelerin mülkiyet sıkıntısını, mülk sahiplerinin ve site yönetimlerinin destekleriyle çözdük. Daireler değer kazandı. Sitelerdeki konutlar geleceği belli olmayan konutlardan emniyetli konutlar haline geldi” şeklinde konuştu.