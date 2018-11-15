Yeni Hakim ve Savcı göreve başladı

Antalya’nın Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Özge Yüceer ile Hakim Esra Ak Çimşit göreve başladı.
Antalya'nın Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Özge Yüceer ile Hakim Esra Ak Çimşit göreve başladı.
HSYK kararnamesiyle Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Özge Yüceer ile Hakim Esra Ak Çimşit göreve başladı. Korkuteli'ne gelerek göreve başlayan Hakim Esra Ak Çimşit, “kura çekiminde İlk atama Malatya çıktı ve eş durumundan Korkuteli'ne tayin oldum” dedi.
Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Özge Yüceer de, ilk görev yeri olan Korkuteli'ne gelerek görevine başladı.