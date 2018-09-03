Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 12:38

Yeni Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar oldu

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Orhan Özdemir, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini Oğuzhan Yaşar’a devretti.

Yeni Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar oldu

03 Eylül 2018 12:38


Adalet Komisyonu Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törene Orhan Özdemir, Oğuzhan Yaşar, ağır ceza başkanları ve hakim,savcılar katıldı.


Törende konuşan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Orhan Özdemir’in 15 Temmuz darbe girişimi gibi zor günlerde komisyon başkanlığında görev yürüttüğüne dikkati çekti.


Yaşar, adliyeye yaptığı katkı ve çalışmaları için Özdemir’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Orhan Özdemir ise 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce atandığı komisyon başkanlığını, Antalya 2. Ağır Ceza Başkanı Oğuzhan Yaşar’a devrettiğini belirterek, Komisyon başkanlığını emin ellere devrettim. 15 Temmuz’u birlikte yaşadık. O tarihlerde buralarda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz, gecemizi gündüzümüze kattık. İstinaf Mahkemesinin açılmasıyla buradan 210 personelimiz oraya gitti ve bu sıkıntıları yaşadık. Daha sonra 15 Temmuz sürecinde açığa alma ihraçlar oldu ve burada büyük badireleri hep birlikte atlattık." ifadelerine yer verdi.


Özdemir, komisyon başkanlığı görevini Yaşar’a devretmekten büyük memnuniyet duyduğunu ve yeni görevinde başarılar diledi.


Konuşmaların ardından Komisyon Başkanı Yaşar ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Özdemir, birbirlerine çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç