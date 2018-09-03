Yeni Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar oldu

Adalet Komisyonu Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törene Orhan Özdemir, Oğuzhan Yaşar, ağır ceza başkanları ve hakim,savcılar katıldı.

Törende konuşan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Orhan Özdemir’in 15 Temmuz darbe girişimi gibi zor günlerde komisyon başkanlığında görev yürüttüğüne dikkati çekti.

Yaşar, adliyeye yaptığı katkı ve çalışmaları için Özdemir’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Orhan Özdemir ise 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce atandığı komisyon başkanlığını, Antalya 2. Ağır Ceza Başkanı Oğuzhan Yaşar’a devrettiğini belirterek, Komisyon başkanlığını emin ellere devrettim. 15 Temmuz’u birlikte yaşadık. O tarihlerde buralarda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz, gecemizi gündüzümüze kattık. İstinaf Mahkemesinin açılmasıyla buradan 210 personelimiz oraya gitti ve bu sıkıntıları yaşadık. Daha sonra 15 Temmuz sürecinde açığa alma ihraçlar oldu ve burada büyük badireleri hep birlikte atlattık." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, komisyon başkanlığı görevini Yaşar’a devretmekten büyük memnuniyet duyduğunu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Komisyon Başkanı Yaşar ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Özdemir, birbirlerine çiçek takdim etti.