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07 Ağustos 2018 13:17

Yenigöl Mahallesi’ne 12 yeraltı konteyner sistemi

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Serik Caddesi’nin Yenigöl Mahallesi bölümünde 30 çöp konteynerini, 12 asansörlü sistemle yeraltına aldı.

Yenigöl Mahallesi’ne 12 yeraltı konteyner sistemi

07 Ağustos 2018 13:17


Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın şehirlerarası ulaşımında büyük yükü çeken Serik Caddesi kenarındaki çöp konteynerlerini yeraltına aldı. Serik Caddesi’nin Yenigöl Mahallesi bölümünde 12 ayrı noktada çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında; yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta toplam 30 konteyner yeraltına alındı.


Uysal: “Kendi tesislerimizde üretiliyor”


Türk Patent Enstitüsü tarafından ’Patent ve Faydalı Model’ belgesine sahip yeraltı çöp konteyner sistemlerini kendi tesislerinde ürettiklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yenigöl Mahallemiz’in Serik Caddesi’ne bakan bölümünde yaptığımız çalışmalarla, 1 adet 4’lü, 4 adet 3’lü, 7 adet 2’li toplam 12 asansörlü yeraltı konteyneri sistemi kurduk” dedi.




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