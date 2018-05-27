Yenigün’de altyapı çalışmaları tamamlandı

Muratpaşa’da Başkan Ümit Uysal’la birlikte başlayan cadde ve sokak yenileme çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yenigün Mahallesi çalışmalarını tamamladı. 2018’in en kapsamlı çalışmalarından birine imza atılan ilçenin en kalabalık 4’üncü mahallesinde altyapı çalışmaları 2 etap halinde gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 49 bin 806 ton asfaltla 298 bin 840 metrekare yol adeta yeniden yapıldı. Yenigün’de cadde ve sokakların büyük bir bölümü önce kazındı, eski asfalttan tamamen arındırıldı. Sonrasında sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahallede asfalt çalışmalarıyla birlikte 2014 - 2018 arasında iki etap halinde 7 bin 128 metrekare genişliğindeki kaldırım alanı yeniden düzenlendi.