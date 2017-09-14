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14 Eylül 2017 11:23

Yeraltı çöp konteynerinde 3 bine doğru

Muratpaşa Belediyesi, 3 bininci konteyneri yeraltına almak için geri sayıma başladı.

Yeraltı çöp konteynerinde 3 bine doğru

14 Eylül 2017 11:23


Muratpaşa Belediyesi, 56 mahallesinin 46’sında 2 bin 923 çöp konteynerini yeraltına aldı. Muratpaşa Belediyesi, saatlik çöp toplamanın yapıldığı Kaleiçi Mahalleri Barbaros, Kılıçaslan, Selçuk, Tuzcular’la birlikte Kırcami bölgesinin Mahalleri Tarım, Yenigöl, Yeşilköy, Yeşilova’yla fiziki şartları uygun olmayan Haşimişcan ve Bahçelievler haricinde tüm mahallerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 586 konteynerin bulunduğu Muratpaşa’da yüzde 30,5 konteyner yeraltına alınmış oldu.




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