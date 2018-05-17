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17 Mayıs 2018 13:48

Yerleşik Almanlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Almanların büyük katkı sağladığı kermeste satılan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaşırken elde edilen gelir de sokak hayvanları için harcandı.

Yerleşik Almanlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

17 Mayıs 2018 13:48


Alanya’da yaşayan yerleşik Almanların katkısıylasokak hayvanları ve ihtiyaç sahibi kimsesiz insanlar için kermes yapıldı. Kermeste 1 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 2’nci el kıyafetler, ev eşyaları ve Alman pastaları büyük ilgi gördü. Solist Sonat Durukan ve Samatyalı Kantocu Aysun Işık da seslendirdikleri şarkılarla kermese renk kattı. Her ayın 2’nci pazar günü Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bir restoranda kermes düzenlediklerini söyleyen Handan Kanak, “Küçük ev aletleri, kitaplar, giysiler ve ev süs eşyaları gibi ürünler sergiliyoruz.‘İkinci el eşyalar’ diyoruz ama çoğunlukla temiz eşyalar ve hiç kullanılmamış olanları da oluyor. Sokak hayvanları için satılan ürünlerden kendi mahallesinde bulunan ihtiyaç sahipleri komşularına kıyafet alanlar da çok oluyor. Böylece kermes ziyaretçileri bir ürün alarak iki fayda sağlamış oluyorlar” dedi.




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