Yerleşik Danimarkalı kadın havuzda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren yerleşik Danimarkalı kadın, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Danimarka uyruklu Vibeke Jacobsen (71), serinlemek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra aniden fenalaşan Jacobsen, suda batıp çıkmaya başladı. Danimarkalı kadının çığlıklar içinde çırpındığını fark eden komşuları Jacobsen'i havuzdan kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Danimarkalı kadını ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Jacobsen, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Jacobsen'in cesedi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.