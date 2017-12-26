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26 Aralık 2017 11:57

Yerleşik Hollandalı evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Hollanda vatandaşı 72 yaşındaki erkek turist evinde ölü bulundu.

Yerleşik Hollandalı evinde ölü bulundu

26 Aralık 2017 11:57


Olay dün akşam saatlerinde Cikcilli Mahallesi 102 Sokak’ta bulanan Ertekinler Sitesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Hollanda vatandaşı Herman Fritsjan Van Voor Thuizen’den (72) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle Thuizen’nin dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Hollandalı erkek turistin öldüğünü belirledi. Thuizen’in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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