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06 Ağustos 2018 14:54

Yerleşik Hollandalı kadın evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yerleşik olarak yaşayan Hollanda vatandaşı 64 yaşındaki kadın turist evinde ölü bulundu.

Yerleşik Hollandalı kadın evinde ölü bulundu

06 Ağustos 2018 14:54


Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Hollanda vatandaşı Catharina Anna’dan (64), bir süredir haber alamayan apartman sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, savcılıktan alınan izinin ardından Anna’nın dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Hollandalı kadın turisti yerde cansız vaziyette buldu. Şüpheli olarak değerlendirilen Anna’nın ölümün kesin nedeni belirlenmesi için incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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