Yerleşik Hollandalı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Hollanda vatandaşı Catharina Anna’dan (64), bir süredir haber alamayan apartman sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, savcılıktan alınan izinin ardından Anna’nın dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Hollandalı kadın turisti yerde cansız vaziyette buldu. Şüpheli olarak değerlendirilen Anna’nın ölümün kesin nedeni belirlenmesi için incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.