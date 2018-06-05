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05 Haziran 2018 13:49

Yerleşik Yabancılar İftarda bir araya geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde Müftülük tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılar için iftar yemeği verildi.

Yerleşik Yabancılar İftarda bir araya geldi

05 Haziran 2018 13:49


Manavgat Müftülüğü tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılar için iftar yemeği verildi. İftara, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, MHP Milletvekili adayı Tarkan Akıllı ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve ilçede yaşayan yerleşik yabancılar katıldı.


İftarda Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, “Soframız kardeşlik sofrasıdır. Soframızda önemli misafirlerimiz var, İslamı yeni kabul etmiş kardeşlerimiz var. Dili milliyeti dini farklı olup İlçemize yerleşmiş kardeşlerimiz var. Rahmet bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanın sonuna yaklaştığımız bu günkü iftar soframızda Yunus’un ifadesiyle Yaratılanı severiz yaratandan ötürü mesajı ışığında birbirimizle tanışma kaynaşma ve dayanışmayı amaçladık” dedi.




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