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28 Kasım 2017 10:22

Yeşilbahçe Kapalı Pazar Yeri’nin inşaatı başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla temelini attığı Yeşilbahçe Kapalı Pazar Yeri’nin inşaatı hızlı başladı.

Yeşilbahçe Kapalı Pazar Yeri’nin inşaatı başladı

28 Kasım 2017 10:22


Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Semt Pazarcıları Odası’yla yapımını gerçekleştireceği Yeşilbahçe Mahallesi’nde kapalı pazar yerinin temeli hafta sonu CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle atıldı.


Yeşilbahçe Mahallesi’nde 3 bin 576 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yeri 3 kat olarak projelendirildi. Mekanın fonksiyonelliğini esas alan proje kapalı otoparkı, geniş sirkülasyon alanı, 4.5 metreye ulaşan yüksek tavanı ve dükkanlarıyla dikkat çekiyor.


20 bine yaklaşan nüfusuyla mahallenin yaşam merkezi olarak tasarlanan pazar yeri 12 bin 290 metrekare inşaat alanına sahip. Pazar yerinin bodrum katı 1800 metrekarelik bir otopark olarak projelendirildi. Giriş katında 123 meyve ve sebze tezgahının yer alacağı pazar yerinde her biri 25 metrekare büyüklüğünde 11 dükkan bulunacak. Zemin katta ayrıca emzirme odası ve mescit de yer alacak. Pazar yerinin birinci katında ise farklı genişliklerde 190 tezgah bulunacak.




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