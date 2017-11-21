Yeşilbahçe’ye modern pazar yeri

12 bin 290 metrekare inşaat alanına sahip pazar yerinde 313 tezgah, 11 dükkan yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Semt Pazarcıları Odası’yla Yeşilbahçe Mahallesi’nde kapalı Pazar yeri inşaatına başlıyor.

Yeşilbahçe Mahallesi’nde 3 bin 576 metrekare alan üzerine inşa edilecek pazar yeri, bodrumla birlikte 3 kat olarak projelendirildi. Mekanın fonksiyonelliğini esas alan projede kapalı otoparkı, geniş sirkülasyon alanı, 4.5 metreye ulaşan yüksek tavanı ve dükkanlarıyla pazar yeri, 20 bine yaklaşan nüfusuyla mahallenin yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Toplam 12 bin 290 metrekare inşaat alanına sahip pazar yerinin bodrum katı bin 800 metrekarelik bir otopark olarak projelendirildi. Giriş katında 123 meyve ve sebze tezgahının yer alacağı pazar yerinde her biri 25 metrekare büyüklüğünde 11 dükkan bulunacak. Zemin katta ayrıca emzirme odası ve mescit de yer alacak. Pazar yerinin birinci katında ise farklı genişliklerde 190 tezgah bulunacak.