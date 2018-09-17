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Yeşilçam Filmleri, DokumaPark'ta

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz filmlerini Antalyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

DokumaPark, ‘Açıkhava Sinema Günleri' ile Yeşilçam'ın unutulmaz hatıralarına ev sahipliği yapıyor.


Kepez Belediyesi'nin ‘Açıkhava Sinema Günleri' yoğun ilgi ile devam ediyor. Yeşilçam hatıralarına ışık tutan DokumaPark, hafta sonu da Yönetmen Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar ve Ayşen Gruda gibi usta sanatçıların rol aldığı ‘Gülen Gözler' adlı unutulmaz filme ev sahipliği yaptı. ‘Açıkhava Sinema Günleri', Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri eskisi gibi açık havada, mısır ve gazoz eşliğinde sinemaseverleri buluşturuyor.


Açık Hava Sinema Günleri'ne devam


İstanbul'da 53 yıl önce çekilmiş Hıçkırık adlı film ve ünlü oyuncuların katılımıyla perdelerini aralayan Dokuma Açıkhava Sinema Günleri'nde, 1960 ile 1970'li yılların filmleri gösterime giriyor. Kepez Belediyesi, Antalyalıları Türk sinemasının birbirinden güzel filmleri ve beyaz perdenin ünlü aktörleri ile buluşturmaya ve açık havada sinema keyfi sunmaya Eylül ayı boyunca da devam edecek.

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