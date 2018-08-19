Yıkıma itiraz kelepçeyle son buldu

Daha sonra kaçak konteynerler yerinden kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Belediyesi Encümeni, 18 Temmuz’da Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi 1023 parsele konulmuş olan boş konteynerler hakkında kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı aldı ve 5 bin 204 TL idari para cezasına hükmetti. Yapı sahibi Hediye Arslan (54), Antalya İdare Mahkemesine başvurarak konteynerlerin yapı niteliği taşımadığı ve bu yüzden ruhsata tabii olmadığını ileri sürerek yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Antalya 3. İdare Mahkemesi, talebi değerlendirerek 8 Ağustos tarihinde Kemer Belediyesinden dava konusu işleme ilişkin evrakların istenmesine ve davalı idarenin ilk savunması ve ara cevap alınıp yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, Kemer Belediyesine de cevap için 15 gün süre tanınmasına karar verdi.

İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirken Kemer Belediyesi, yapı sahiplerine yıkım kararını tebliğ etti ve jandarma korumasındaki yıkım ekibi kararı uygulamaya gitti.

Ellerinde İdare Mahkemesi kararı bulunan Şehmuz ve Mehmet Arslan isimli kuzenler, belediye ekiplerinden önce tedbir almak üzere gelen jandarma ekibine ellerindeki kararı göstererek, “Türk milleti adına diyor. Kimse hukuktan üstün değildir” diye itiraz etti. Jandarma, kuzenleri sakin olmalarını ve kimseye hakaret etmemeleri konusunda uyardı.

Yıkım yapılacak yere daha sonra Kemer Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tamer Mutlu, diğer yetkililer ve zabıta görevlileri de geldi. Tamer Mutlu’nun gelmesiyle itirazları ve suçlamaların dozunu artıran Şahmuz Arslan, yürütmeyi durdurma kararı aldıkları taktirde konteynerlerin yıkılmayacağı sözünün verildiğini iddia etti. Tartışmanın dozunun artması üzerine Şahmuz Aslan ve kuzeni Mehmet Arslan, jandarma tarafından elleri kelepçelenerek ekip otosuna konuldu. Kuzenlerin gözaltına alınmasından sonra konteynerler vinç ile kaldırılarak başka yere konuldu.