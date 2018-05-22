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22 Mayıs 2018 14:58

Yılan korkusu bir mahalleyi yakacaktı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kadın evinin yakınında gördüğü yılan nedeniyle ile kurumuş otları yakmak istedi.

Yılan korkusu bir mahalleyi yakacaktı

22 Mayıs 2018 14:58

Kısa sürede büyüyen ve evlerin etrafını saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, G.D. isimli kadın evinin yakınında bulunan kurumuş otların arasında yılan gördü. Yılanların evine geleceğini düşünen kadın otları kontrollü şekilde yakmak istedi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrolden çıktı. Evlerin etrafını saran yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yangını çıkardığı iddia edilen G.D.’yi, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.




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