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19 Temmuz 2018 10:16

Yılanların dansı büyüledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde görüntülendiği iddia edilen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılanın dansı ilgi çekti.

Yılanların dansı büyüledi

19 Temmuz 2018 10:16


Son günlerde hava sıcaklığının aşırı derecede yüksek seyrettiği Kuşadası’nda bir çiftçi tarafından çekildiği ileri sürülen zehirli karayılanların görüntüleri büyük ilgi gördü. Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde traktörüyle bahçesine giden Kuşadası Servis Kooperatif Başkanı Ahmet Ceyhan, yol ortasında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti. Ceyhan, hemen durup, cep telefonu ile yılanların dansını görüntüledi.


Uzun süre birbirlerine dolanmış halde dans yapan yılanlar, daha sonra birbirlerinden ayrılarak otların arasından gözden kayboldu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Ceyhan’ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.


Yılanları tesadüfen tarlasına gittiği sırada gördüğünü söyleyen Ahmet Ceyhan, “Traktörümle bahçeme gidiyordum. Yolun ortasında bir hareketlenme gördüm. Biraz daha yaklaşınca yılanları gördüm. Hemen telefonu ile çekmeye başladım. İlk kez böyle bir şey gördüm. Eminim bir çok vatandaşımız ilk defa görüyor. Yılanlara hiçbir müdahalede bulunmadım” ifadelerini kullandı.




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