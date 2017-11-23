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23 Kasım 2017 12:30

Yılbaşı biletleri satışa çıkıyor

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 Milyon olduğunu ve sahte biletlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Yılbaşı biletleri satışa çıkıyor

23 Kasım 2017 12:30


Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası tarafında geleneksel hale getirilen bayi toplantısı sabah kahvaltısı eşliğinde yapıldı. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) restoranında yapılan kahvaltıya Milli Piyango Antalya Şube Müdür Karip Toraman, Büyükşehir Belediye Zabıta Amiri Osman Aksoy, Oda Başkanı Yalçın Sayar, oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile odaya bağlı milli piyangocu esnafı katıldı. Oda Başkanı Yalçın Sayar, yaklaşan yılbaşı öncesi milli piyango bayilerinin rahat ve huzurlu bir şekilde biletlerini satabilmeleri için istişarelerde bulunduklarını söyledi. Sayar, ikramiyenin yüksek olmasından dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da dolandırıcıların gerek bayi, gerekse vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar deneyeceğini belirtti. Bu nedenle bayilerin özellikle sahte paraya, vatandaşların ise bilet aldıkları bayinin ruhsatına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Sayar, bayilerin ve vatandaşların yılbaşı bileti satış ve alış sürecini rahat geçirmeleri için oda olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Sahte biletlere dikkat


Yılbaşı ikramiye planı ve bilet fiyatları hakkında da bilgi veren Oda Başkanı Sayar, “Biletler 29 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulacak olup, çeyrek 15 TL, yarım 30 TL, tam bilet ise 60 TL’dir. Büyük ikramiye, 61 milyon olup ayrıca 1 kişiye 10 milyon, 1 kişiye 5 milyon, 1 kişiye 2 milyon, 1 kişiye 1 milyon toplamda ise 349 milyon 180 bin TL ikramiye dağıtılacaktır.”




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