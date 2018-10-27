Yıldız Kalkan'dan ‘Kaş'ın bilim, kültür, sanat insanları' sergisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Yıldız Kalkan, yeni bir sergiye imza attı.

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) üyesi Yıldız Kalkan'ın ‘Kaş'ın bilim, kültür, sanat insanları' adlı sergisi, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Açılışa Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkan vekili Aslı Veznecioğlu Kurtuldu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de katıldı.

Yıldız Kalkan açılışta yaptığı konuşmada, bu sergi projesini fotoğraf sanatçısı Curt Bidinger'le hazırladığını belirterek, etkinlikle Kaş'a katkı sunmayı ve sosyal farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.

Fotoğrafın yaşam ve yaratma çabası olduğunu vurgulayan Kalkan, “Bilimsel ve sanatsal yaratıcılık, toplumun kültürel yapısını oluşturur. Fotoğrafçı çektiği fotoğraflarla yaşadığı çağın, yerin tanıklığını yapıp kaydeder, tarihe not düşer. Bugünü geleceğe taşır.” diye konuştu.

Kaymakam Ulaş Akhan, “Bu fotoğraf sergisiyle Kaş'ın doğal, tarihi, kültürel ve beşeri değerlerinin de ortaya çıkması, muhafazası ve gelecek nesile taşınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizin bu kadar güzelliği bir arada barındırmasında katkıları olan bu yaşayan hazinelerimizi de tanıma imkanı bulacağız. Bununla birlikte özellikle Kaş'ta yaşayarak kendini Kaşlı hissedenlerin ve yurtdışından gelen vatandaşlarımızın da böyle bir kültürel etkinlik içerisinde olması, toplumlararası hoşgörü ve kaynaşmanın gelişmesine de katkı sunacaktır. “ dedi.

Konuşmaların ardından sergi çerçevesindeki programda, üç telli bağlama sanatçısı Ali Ulutaş ile sipsi çalan Cemil Kırcı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hasan Kalkan, Emre Dayıoğlu solo konser verdi.

31 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği kaydedilen sergide Buket Uzuner, Hülya Aksular, Uğur Polat, Özkan Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Demirörs'ün de aralarında bulunduğu yazar, müzisyen, ressam, gazeteci, yönetmen, heykeltıraş, besteci ve oyunculardan oluşan bilim, kültür ve sanat insanlarının 27 portresi yer aldı.