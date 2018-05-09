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09 Mayıs 2018 16:46

Yılsonu Defilesi Göz Kamaştırdı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde lise öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri yılsonu defilesi ile sundu.

Yılsonu Defilesi Göz Kamaştırdı

09 Mayıs 2018 16:46

Öğrencilerin, okulda güzellik ve saç bakımı defilesi de göz kamaştırdı.


Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geleneksel yılsonu defilesi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı defilede en çok ilgiyi modern motiflerin süslediği kıyafetler gördü.


Defile öncesi Okul Müdürü Zeynep Çayıröz Yaşa, “Anadolu’muzun kadınları ve kızları çeyizlerinin giysilerinin kullandığı eşyalarının üzerine işleme yapma ihtiyacı duyularak tasarımlar ortaya çıkarıldı. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin sizlerin beğenisine sunmanın heyecanını ve mutluluğunu birlikte paylaşıyorum bu bağlamda defilemizin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, hizmetli, öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Tüm katılanlara sonsuz teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum” dedi.


Giyim Teknolojisi öğrencilerinin defilesi büyük beğeni toplarken, defile sonrası Güzellik ve Saç bakımı bölümü öğrencilerinin, bir birinden farklı saç modelleri göz kamaştırdı.




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