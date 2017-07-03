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03 Temmuz 2017 12:41

Yırtık Cübbe Kepez’de alkışlanıyor

Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu, yeni oyunları Çılgın Bir Aşk’ı Kepez’deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahneliyor.

Yırtık Cübbe Kepez’de alkışlanıyor

03 Temmuz 2017 12:41


Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiğinde ilk yatırımlarından olan Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu’nun gösterilerine mekan oldu. Aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Çağdaş Çobanoğlu ile Sinem Korola’nın kaleme aldığı komedi türü ‘Çılgın Bir Aşk’ prömiyerini, Kepez Belediyesi Başkanı Tütüncü, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, meclis üyeleri, avukatlar, tiyatrocular ile oyuncu avukatların aileleri izledi.



İki gösterim daha


Ankara’da geleneksel olarak yapılan Barolar arası 3. Tiyatro Festivali’nde derece alması beklenen tek perdeli oyun, 3 ve 5 Temmuz’da da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak. Ücretsiz oyunun biletleri Barohan’dan ve oyunculardan temin edilebilecek.



Yırtık Cübbe’de olmak istedim


Baro Başkanı Balkan’ın kısa bir konuşması ve 26 oyuncu ile sahne arkası ekibini tebrik etmesinin ardından, gösteriye ev sahipliği yapan Başkan Tütüncü sahneye davet edildi. Aynı zamanda avukat olan Tütüncü, mesleğe ilk başladığında Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu ile tanıştığını anlattı. Bu toplulukta yer almak istediğini ifade eden Tütüncü, ancak hayatın kendisini farklı bir kulvara ittiğini söyledi.



Toplum düşüncelerini söylemeli


Ortaokul ve lisede tiyatroya ilgi duyduğunu dile getiren Tütüncü, Kepez Belediyesi’nde göreve geldiğinde hiç sanat yapılacak mekan yokken şu anda 50’den fazla mekan olduğunu açıkladı. Kendisini mutlu hissettiğini belirten Tütüncü, “Sanattan kopmamak lazım. Herkes ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa, demokratik toplum içinde, hukuka saygı çerçevesinde söylemeli. Toplum düşünceleri söylemeli ki, biz doğruları bulmalıyız. Sanatın en önem özelliğinin de bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.




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