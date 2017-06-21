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21 Haziran 2017 11:28

Yivli Minare Cami bayrama hazır

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmeye aday Yivli Minare Cami’yle birlikte tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştirdi.

Yivli Minare Cami bayrama hazır

21 Haziran 2017 11:28


Muratpaşa’daki tüm ibadethanelerin temizliğini periyodik olarak gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı’yla birlikte Kadir Gecesi öncesi ilçenin büyük ve tarihi camilerinin temizliğini gerçekleştirdi. Görevli ekipler cami halılarını süpürdü, avizelerden pencere camlarına, pervazlara kadar detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camiler son olarak gül sularıyla yıkandı.


Temizlik çalışmasıyla birlikte şadırvan ve tuvaletlerde onarım çalışmaları da yapılırken ekipler, son olarak, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen, Antalya’daki İslam döneminin ilk yapılarından Yivli Minare Camii’ni de temizlik çalışması yaptı. 13’üncü yüzyıla ait bir Selçuklu dönemi eseri olan caminin zeminde yer alan antik dönem su kanalarını üzerini kaplayan cam da temizlendi.




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