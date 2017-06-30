Yivli Minare ve Hadrinanus Kapısı’nda festival heyecanı

Muratpaşa Belediyesi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan tarihi şehir merkezinin bulunduğu kentleri buluşturduğu Kaleiçi Old Town Festivali’nin 2’ncisi 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yivli Minare’de tasavvuf müzik

Festivalde, Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edilen Yivli Minare de etkinlik alanı olarak belirlendi. 13’üncü yüzyıla ait Selçuklu dönemi eseri olan ve aynı zamanda Antalya’daki ilk İslam yapısı olan Yivli Minare’nin avlusunda ‘Turkuaz Dinletiler’ düzenlenecek. Sema gösterisi eşliğinde Tasavvuf müziği dinletisinin gerçekleştirileceği etkinlik cuma ve cumartesi günleri saat 18.00 - 19.00 arasında düzenlenecek.

Roma eserini altında İtalyan filmleri

Yivli Minare’de düzenlenecek etkinliğin yanı sıra surlar içindeki eski Antalya kentinin kapılarından biri olan yaygın ismiyle Üç Kapılar ya da tarihi adıyla Hadrianus Kapısı da festivalin etkinlik alanlarından biri olacak.

130 yılına ait Roma eserinin altında İtalya’nın onur konuğu olduğu festivalde müzik ve sinema geceleri düzenlenecek. Festival süresince her akşam 19.30’da başlayıp 23.00’e kadar devam edecek etkinlikte İtalyan sinemasının en iyilerin oluşan bir seçki açık havada sanatseverlerle buluşacak.

Hadrianus, aynı zamanda Festivalin kapanış etkinliğine de ev sahipliği yapacak. 9 Temmuz Pazar akşamı “Kaleiçi’nden Sesler” isimli konserde Kaleiçi’nde müzik yapan gruplar sahne alacak. Konser saat 19.30’da başlayacak.