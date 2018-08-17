Yola dökülen mazot faciaya sebep oluyordu

Mazot, belediye ve trafik ekiplerinin yola kum dökmesiyle ortadan kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yukarı Pazarcı Mahallesi Hastane Caddesi’nde bir araçtan yola dökülen mazot ve yağ yolun kayganlaşmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kayganlaşan yolda kaza yaşanmaması için gerekli önlemleri almasına rağmen çok sayıda motosiklet devrildi. 07 CIA 53 plakalı motosikletin sürücüsü de aracın devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Caddesinde mazot ve yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yola belediye ve trafik ekipleri tarafından kum döküldü. Yoldaki kayma tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından trafik akışı normale döndü.