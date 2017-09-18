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18 Eylül 2017 14:33

Yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı.

Yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı

18 Eylül 2017 14:33

Kazadan sonra motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, annesinin bir anlık dalgınlığından istifade ederek yola fırlayan 3 yaşındaki Ahmet Alparslan’a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 LIM 53 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun sesiyle arkasını dönen anne çocuğunun yerde yattığını görünce çılgına döndü. Çocuğun büyükbabası ise sürücüye tokat atarak tepki gösterdi.


Kazanın ardından motosikletli sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı çocuk çevredekilerin otomobiliyle Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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