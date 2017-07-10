Yolcu otobüsünde yangın

Yangında otobüsteki yolculara hiç bir şey olmazken, alevlerin sıçraması nedeniyle bölgede orman yangını çıktı.

Uşak’tan Antalya’ya seyreden özel bir seyahat firmasına ait Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 20 I 6211 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Isparta-Antalya Karayolunda motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı. Yangını fark eden şoför Sarıkaya, otobüsü durdurarak 41 yolcusunu tahliye etti. Alevler bir anda bütün otobüsü sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana da sıçradı. Otobüsten inen yolcuların bazıları da alevlerin yükseldiği yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca bölgede çıkan orman yangınına da Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 uçak, 4 helikopter ve 20 arazöz le müdahale edildi.

Öte yandan, yanan otobüsten tahliye edilen yolcuları ise başka bir araçla Antalya’ya gönderildi.

15 yıllık otobüs sürücü olduğunu belirten sürücü Mehmet Sarıkaya, “yangın motor kısmından çıktı. Dumanları görünce durduk yolcuyu tahliye ettik. Yangına müdahale ettik ama çabamız yetmedi. Uşaktan Antalya ya gidiyorduk fark edince emniyet şeridine çektik.