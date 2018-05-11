Yolcusu bayılan halk otobüsü şoförü direksiyonu hastaneye kırdı

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alanya’da hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsünde şoför olarak çalışan Muhterem Şimşek’in, Alanya şehir merkezi orman deposu güzergahı arasında 9 Mayıs saat 07.30 sırasında otobüse aldığı bir yolcu bayıldı. Otobüsün orta kısmında ayakta duran yolcunun fenalaşarak yere yığıldığını gören yolcular şoföre seslendi. Bunun üzerine otobüsü durduran Mehmet Şimşek, telefonla ilk yardımı aradı ve öğrenciye müdahale etti. Yolcunun kendine gelmemesi üzerine de şoför Şimşek güzergahından çıkarak yolcuyu ALKÜ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay anını ise otobüsün kamerası saniye saniye kaydetti.

“Biri bayıldı dediler”

Yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını belirten Muhterem Şimşek, “Aracıma binen yolcu bir müddet sonra bayıldı. Dün saat 07.30 sıralarında yolculardan bir çığlık sesi geldi. Biri bayıldı dediler. Arabayı kenara çektim. Su tuttum ayılmadı. Sonra ambulansı aradım, meşgul çaldı ve hastaneye yetiştirmek zorundaydım. Yolculara hastaneye gideceğimi söyledim” dedi.

“Yolcular yardımcı oldu”

Daha önce de arı sokması sonucu fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiğini anlatan Şimşek, “Bizim 15-20 dakikada vardığımız yere 3-4 dakikada vardım. İnsani yönden Türk milleti çok duyarlı. Yolcularımız da bu konuda yardımcı oldu. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Yetiştirin”

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ise arabalarında 7-24 kayıt sistemi olduğunu belirterek, "Şoförlerimize şunu söylüyoruz; önce ambulansı arayın, olmazsa en kısa zamanda hastaneye yetiştirin diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın canı çok önemli" ifadelerini kullandı.