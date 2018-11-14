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Yoldan çıkan öğrenci servisi 150 metrelik şarampole inip yan yattı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi 150 metreden şarampole inip yan yattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi 150 metreden şarampole inip yan yattı. Kazada 2 öğrenci ve araç sürücüsü yaralandı.


Kaza bugün sabah saatlerinde Manavgat Külcüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karavca Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Ahmet K.'nin kullandığı 07 J 74162 plakalı öğrenci servisi Külcüler Mahallesi Söylemez mevkiinde yoldan çıkarak 150 metrelik şarampole inip yan yattı. Önüne çıkan ağaçlara çarpmadan Koca Bahçe deresine inen öğrenci servisinin şoförü Ahmek K. ile serviste bulunan Ayşe A. ve Utku B. isimli öğrenciler yaralandı. Olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından araçtan çıkarılarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza haberi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Ancak Aşağı Işıklar Mahallesi'nden sonra yol üzerinde yön tabelası bulunmaması nedeniyle ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi.


Külcüler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, aynı olayla sık sık karşılaştıklarını belirterek "Yıllardır dile getirmemize rağmen ne yazık ki Aşağı Işıklardan itibaren mahallemizi gösteren, isminin yer aldığı bir yön tabelası bulunmuyor. Mahallemizde bir olay yaşandığında yön tabelası olmaması nedeniyle ne jandarma, ne itfaiye ne de ambulans köyümüzü bulabiliyor. Gidip yolda karşılayıp getirmek zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde köyümüzün yolundan yan yana iki araç geçemiyor. Yetkililerden yön tabelası ve yolumuzun genişletilmesini istiyoruz" dedi.

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