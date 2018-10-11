Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Azeri asıllı Türk vatandaşı öldü.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet U. (34) idaresindeki 16 CNP 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azeri asıllı Türk vatandaşı 54 yaşındaki Matlap İmamalı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Matlap İmamalı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Matlap İmamalı, ambulansla götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarmanın gözaltına aldığı sürücü Mehmet U. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.