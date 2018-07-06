Yolunu kaybeden yavru caretta carettalara yardım eli

Caretta carettaların Akdeniz’de yumurta bıraktığı 17 noktadan biri olan Gazipaşa ilçesinde, yumurtadan çıkan 2 caretta caretta yavrusu yolunu şaşırınca deniz yerine asfalta yöneldi. Sahil kenarında işletmesi bulunan Gökhan Recepoğlu, yol kenarında otururken yavru kaplumbağaları asfaltta gezinirken buldu. Hayvanları ezilmekten kurtaran Recepoğlu, yavruları sahile getirdi.

Işık yansımaları nedeniyle yollarını şaşırdıkları tahmin edilen yavru caretta carettaları Akdeniz’in serin sularına bırakan Recepoğlu, bu anı cep telefonuyla kaydetti. Dalgaların önüne bıraktığı kaplumbağalar yine yolunu bulamadı. Bir yavru denize doğru ilerlerken, diğeri ise ısrarla dalgaların arasından çıkarak kenara gelmeye çalıştı. Recepoğlu, gitmemekte ısrar eden yavru caretta carettayı eliyle suya bıraktı.

Recepoğlu’nun görüntü çektiği esnada caretta carettaların yanına gelen bir çocuk kendilerinin de yolda yavru caretta caretta bulduğunu belirtti.