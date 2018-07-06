Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 09:55

Yolunu kaybeden yavru caretta carettalara yardım eli

Akdeniz’in 17 caretta caretta yuvalama alanından bir tanesi olan Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yumurtadan çıkan ancak ışıklar nedeniyle deniz yerine asfalta çıkan 2 yavru caretta caretta işletmeciler tarafından denize bırakıldı.

Yolunu kaybeden yavru caretta carettalara yardım eli

06 Temmuz 2018 09:55


Caretta carettaların Akdeniz’de yumurta bıraktığı 17 noktadan biri olan Gazipaşa ilçesinde, yumurtadan çıkan 2 caretta caretta yavrusu yolunu şaşırınca deniz yerine asfalta yöneldi. Sahil kenarında işletmesi bulunan Gökhan Recepoğlu, yol kenarında otururken yavru kaplumbağaları asfaltta gezinirken buldu. Hayvanları ezilmekten kurtaran Recepoğlu, yavruları sahile getirdi.


Işık yansımaları nedeniyle yollarını şaşırdıkları tahmin edilen yavru caretta carettaları Akdeniz’in serin sularına bırakan Recepoğlu, bu anı cep telefonuyla kaydetti. Dalgaların önüne bıraktığı kaplumbağalar yine yolunu bulamadı. Bir yavru denize doğru ilerlerken, diğeri ise ısrarla dalgaların arasından çıkarak kenara gelmeye çalıştı. Recepoğlu, gitmemekte ısrar eden yavru caretta carettayı eliyle suya bıraktı.


Recepoğlu’nun görüntü çektiği esnada caretta carettaların yanına gelen bir çocuk kendilerinin de yolda yavru caretta caretta bulduğunu belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    31°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç