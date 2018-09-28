Yöreler Renkler Festivali'nde Doğu Anadolu gecesi

Muratpaşa Belediyesi'nin, barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler'in 4'üncü gününde Doğu Anadolu kültür gecesi düzenlendi.

Doğu Anadolu kültür gecesinde İhsan Güvercin ve Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Belkıs Akkalen sahne alırken festivale katılan Doğu Anadolu derneklerine plaketleri verildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yöreler Renkler Festivali'nde Türkiye'nin 7 bölgesinden ayrıca Rusya ve Ukrayna'dan gelerek Antalya'nın bir parçası olmuş kültürlerin kendilerini tanıttığını söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa'da gerek temel belediyecilik gerekse sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de öncü çalışmaları hayata geçiriyoruz. Ama her şeyden önemlisi, bütün insanlarımız için, sadece insan olmanın en büyük torpil olduğu bir düzen. Yani torpile ihtiyaç olmayan bir düzen. 44 80 07'yi, Turunç Masa'mızı arayan herkese hizmetin seferber olduğu bir düzen. İşte bu bize ‘Bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk' deme hakkını veriyor. Bütün bunları sizlerin vergileriyle yapıyoruz. Asıl olan sizsiniz. Biz sadece organize ediyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali'nde bugün Karadeniz gecesi düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek gecede Selçuk Balcı sahne alacak. Balcı'nın konseri saat 20.00'de başlayacak.