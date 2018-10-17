YÖREX 9'uncu kez kapılarını açıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 24 Ekim Çarşamba günü kapılarını açıyor. 28 Ekim'e kadar açık olacak fuara 72 ilden kurum, oda, borsa ve ilgili firmalar katılırken 200 bin ziyaretçi hedefleniyor.

YÖREX'in basın toplantısı, ATB'de gerçekleştirildi. Toplantıya ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni katıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, 9 yıl önce, ‘Sizin oraların nesi meşhur' diye yola çıktıklarını ve projelerinin bugün bir Türkiye projesine dönüştüğünü kaydetti.

Gerek iş dünyası gerek hane olarak ciddi bir ekonomik daralmadan geçildiğini altını çizen Çandır, "Bu daralma bizleri ve milletimizi zorlamasına rağmen yerli ve milli ürünlere daha fazla sahip çıkılmasına fırsat sağlıyor. 2008 krizi sonrası başlattığımız yöresel ürünlere sahip çıkma ve koruma anlayışıyla ortaya çıkan YÖREX'in ve yöresel ürünlerimize sahip çıkma anlayışının, dışa bağımlı olmadan üretmenin ve üretilen ürünlerin katma değerinin çoğunun ülke içinde kalmasının önemli olduğunu görüyoruz. Bize ait olan yöresel ürünleri daha fazla korumalı ve üretmeliyiz. Böylelikle kendi insanımıza iş, aş olacağız, ekonomik olarak güçlenmemize katkı sağlayacağız" dedi.

"Coğrafi işaret"

Fuarda öne çıkan konuların başında coğrafi işaret geldiğine dikkati çeken Çandır, "Gıda sektörümüzde katma değer oluşturmanın temeli yöresel ürünlerimizi coğrafi işaret zırhı kazandırmaktan ve coğrafi işaretle pazarlamaktan geçmektedir. 2010 yılından itibaren 222 ürünümüz coğrafi işaretle tescil edildi. Coğrafi işaretli ürün sayımız Alanya avakadosu ile 371'e ulaştı. Coğrafi işaretli ürün sayımız YÖREX sonrası yüzde 60'ı tescillendi. YÖREX sonrası 409 başvuru aşamasını geçmiş ürünümüz var. 500 coğrafi işaretli ürün için tescil işlemi devam ediyor. 3 tane (Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Antep Baklavası) olan AB tescilli ürün sayımızı arttırmalıyız" diye konuştu.

"200 bin ziyaretçi"

2010 yılında başlayan ilk YÖREX'e 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçi katıldığını aktaran Ali Çandır, bu yıl ise KKTC dahil 72 il ile 200 bin ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Fuar kapsamında yöresel ürünlerin değerlendirilmesi için ikili görüşmeler ve paneller düzenleneceğini ifade eden Çandır, "Fuarımız Anfaş Expo Center'de 24-28 Ekim tarihleri arasında açılacak. Bu yıl 72 il ve KKTC var. Katılımcı sayısı 464, 241 kurum, 223 firma, 133 oda ve borsa, 19 kalınma ajansı fuarımızda yer alacak" diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, amatör ruhla başlayan YÖREX'in bir marka olduğunu ve bunun gibi büyüyen başka bir fuar olmadığına değindi.

"Pazarlamanın önemi"

Türkiye'de oda, borsa ve ilgili firmaların 24 Ekim'de Antalya'da buluştuğunu dile getiren Çetin, "Turizmimize de destek verecek. Katılımcı sayısı artarsa Antalya ekonomisine katkı sağlayacaktır. Yöresel ürünlere dikkat çek için YÖREX, Türkiye'de önemli bir görev yaptı. Pazarlamayla ilgili çalışmamız gerekir. Türkiye'de 200 çeşit peynir var ama gerekli katkıyı alamıyoruz. Almanya 4.5 milyar dolar, Hollanda 4.1 milyar dolarlı peynir ihracatı yapıyor. Bizimki hala 150 milyon dolar. YÖREX bu pazarlamaya katkı koyacaktır. Katma değerli ürünlerin değerini daha da yükselterek, ihraç eder duruma getirmemiz gerekir. ifadelerine yer verdi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, YÖREX'in 10. yılını çok daha iyi kutlayacaklarını, tüm salonun dolmasını beklediklerini kaydetti.