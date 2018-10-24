YÖREX, 9'uncu kez kapılarını açtı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, 10 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 370'i aştığına dikkat çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türkiye'deki 3 yöresel ürünün Avrupa Birliği tarafından tescillendiğini belirterek, “Şimdi sırada diğer ürünler var. Bu ürünleri inşallah Avrupa'da tescil ettirirsek işte o zaman bizi kopyalayacaklar. Kopyalamadıktan sonra işte o zaman biz marka olacağız” dedi.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 500'e yakın katılımcının yer aldığı ve 200 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX için, NFAŞ Fuar Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, fuara katılan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile ziyaretçiler katıldı.

Ali Çandır: “Ürün sayısı 370'i aştı”

ATB Başkanı Ali Çandır, açılışta yaptığı konuşmada, yöresel ürünlerin değerlerine sahip çıkmak, kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar yaşatabilmek adına 9 yıldır YÖREX ile birlikte büyük bir çaba gösterdiklerini kaydetti. Yöresel ürünlerin hak ve hukuklarını korumak ve bu ürünlere de ticari değerler kazandırarak uluslararası pazarda yer aldırmayı amaçladıklarını belirten Çandır, yapılan çalışmalarla birlikte 10 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 370'i aştığına dikkat çekti. Çandır, devletin yöresel ürünler konusunda üreticiyi iç ve dış ticarette teşvik etmesi gerektiğini ve bunun son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Hedef 200 bin ziyaretçi”

Bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefledikleri YÖREX'i 2019 yılında uluslararası boyuta taşımak için çaba göstereceklerini de kaydeden Çandır, “İç bölgede ise 7 bölgenin coğrafi işaretlenmiş ürünleri için yıl boyunca etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de, ekonomide çalkantılı bir dönem yaşanmasına rağmen gösterilen bu çabanın değerli olduğuna vurgu yaptı.

“3 ürün Avrupa Birliği'nde tescillendi”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da, kurum olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile coğrafi işaretlerini tescil ederek koruma altına aldıklarını ve söz konusu ürünlerin ticarileşmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Şuanda mevcut 379 ürünün tescilli olduğunu ifade eden Asan, 413 başvurunun devam ettiğini, 3 ürünün Avrupa Birliği'nde tescilli olduğunu ve 14 ürünün ise başvuru aşamasında olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu: “Bizi kopyalamayacaklar”

9 yıldır YÖREX'e katıldığını aktaran TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 81 milyonun sahip olduğu zenginlikler ile değerleri görmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

“Eğer bugün ülkemizde coğrafi işaretler biliniyorsa bunda Ali Çandır kardeşimin payı çok büyüktür” diyen Hisarcıklıoğlu, “Şehirleri ve ilçeleri zengin yapmak istiyorsanız, ürünlerinize sahip çıkın. Her ilin ilçenin ayrı bir peyniri var ama kimse bilmiyor. Markalaştırmadığı için bir anlamı olmuyor. YÖREX bunun farkındalığını ortaya çıkarıyor” dedi.

Ürünleri markalaştırmak için Avrupa Birliği'nden tescil gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şu anda Gaziantep'in baklava, Aydın'ın inciri ile Malatya kayısısının Avrupa Birliği'nden tescilli olduğuna dikkat çekerek, “Şimdi sırada diğer ürünler var. Bu ürünleri inşallah Avrupa'da tescil ettirirsek işte o zaman bizi kopyalayamayacaklar. Kopyalamadıktan sonra işte o zaman biz marka olacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ticaret Bakanlığının yöresel ürünler için marketlerde yüzde 1 oranında raf ayırmasını hatırlatan Hisacıklıoğlu, “Özellikle yüzde bir rafın coğrafi işaretli ürünlere öncelik verilmesini rica ediyorum” dedi.

Vali Karaloğlu: “Türkiye içindeki gelişimini tamamlamıştır”

Türkiye'de 9 yıl önce coğrafi işaretin bugünkü kadar bilinmediğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, coğrafi işaretli ürün sayısında oda, borsa, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra YÖREX'in farkındalık açısından ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi. YÖREX için, “Türkiye içindeki gelişimini tamamlamıştır” diyen Karaloğlu, “YÖREX'i Türkiye sınırlarının dışına çıkarmamız, mutlaka yabancı alım heyetleriyle buluşturmamız lazım. Yerel ürünlerimizi markalaştırıp uluslararası arenaya çıkarmak için bu fuarı da uluslararası alana çıkarmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Menderes Türel: “Takdir etmemek mümkün değil”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, YÖREX'in ilk başladığı yılda 24 bin ziyaretçiyle yoluna başladığını, şu anda ise 200 bin gibi ziyaretçi hedefinin olduğuna işaret ederek, “Bugün 200 bin kişiye yakın ziyaretçinden bahsedilen fuarın gösterdiği girişimi takdir etmemek mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın kurdelesi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, ATB Başkanı Çandır ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Yoğun ilginin olduğu fuarda stantları gezen protokol Sivas Belediyesinin standında ise Kangallar tarafından karşılandı. Kangalların arkasında gazetecilere poz veren protokol üyeleri ardından yöresel ürünlerin sergilendiği diğer stantları tek tek gezip yetkililerden bilgi aldı. Fuar 5 gün süreyle açık kalacak.