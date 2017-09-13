YÖREX Fuarı’na Samsun damgası

Samsun TSO tarafından açılan Samsun standına başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya olmak üzere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen, ’Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünleri Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da adeta Samsun rüzgarı esti. 200 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda 124’ü oda ve borsa, 16’sı kalkınma ajansı, 70’i kurum olmak üzere 400’ü aşkın katılımcı yer aldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Odası’nın yöresel ürünlerle yer aldığı fuara Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Beytekin, Orhan Bülbüloğlu ve Oğuzhan Serinkaya ile birlikte 43 meclis üyesi katıldı.

Samsun standına yoğun ilgi

Samsun standına büyük ilgi gösterenlerin başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve uzun süre Samsun Vali Yardımcılığı görevinde bulunan ve şu anda Antalya Serik Kaymakamlığı yapan Haluk Şimşek ile birlikte diğer oda ve borsa başkanları da geldi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Bakanlar Çavuşoğlu ve Elvan ile birlikte TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Samsun ürünleri hediye etti. Bir süre Samsun heyeti ile sohbet eden Bakanlar ve Hisarcıklıoğlu, Samsun ürünlerini de tatmayı ihmal etmedi. Samsun standında sergilenen Çarşamba’nın kıvratması, Bafra’nın nokulu, pidesi, pirinci, Terme’nin pirinci, Vezirköprü’nün semaveri ve süpürgesi ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu yıl fuarda ayrıca, standı ziyaret edenlere 7 karışımla hazırlana özel Samsun kahvesi de ikram edildi. Öte yandan konuklara Samsun ürünleri ile birlikte Samsun ve Samsun’un yöresel ürünlerini tanıtan kitapçık ve broşürler de hediye edildi.

Samsun ürünleri Türkiye’ye tanıtılıyor

Fuarların iş aleminin tanıtım ve markalaşma ayaklarını yönetmek bağlamında oldukça önemli bir argüman olduğunu söyleyen Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu bağlamda Antalya Ticaret Borsamız tarafından 2010 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen YÖREX Fuarı’nı oldukça anlamlı bulunuyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültür, ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, sekiz yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun TSO olarak yöresel ürünlerimizi daha çok kişiye tanıtmak amacıyla fuara katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Samsun yöresel ürün yelpazesi geniş bir ilimiz. Çarşamba’nın kıvratması, gevrek simidi, sekiz köşe kasketi, Bafra’nın pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu, pirinci, Terme’nin pidesi, pirinci, Samsun’un simidi, pidesi, lokumu. Bunlar tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Bunların doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek. Oda olarak bunun çabasındayız” dedi.