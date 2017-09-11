YÖREX kapılarını açıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8’incisi ANFAŞ EXO Center’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı, 13 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor. YÖREX’e gelen ziyaretçi, 70 ilden binlerce yöresel ürünü görme fırsatı bulacak.

Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX, 13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO Center’da ziyaretçi ile buluşacak. 10 bin metrekarelik alanda Anadolu’nun 12 bin yıllık birikiminin yer alacağı fuarda, Kars kaşarından Denizli buldan bezine, Van kedisinden Sivas kangalına, Tokat yaprağından Hatay künfesine, Ordu fındığından Rize çayına, Diyarbakır örgü peynirinden Muğla saraylısına, Kaman cevizinden Kırşehir pekmezine, Erzurum oltu taşından Eskişehir lüle taşına, Erzincan tulum peynirinden Maras biberine, Edirne ciğerinden Yozgat testi kebabına, Aydın incirinden Manavgat susamına kadar yüzlerce lezzet, el emeği göz nuru ürünler yerini alacak. Fuar 13 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de kapılarını açacak.

Fuarı bakanlar açacak, giriş ücretsiz

YÖREX’in açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapması bekleniyor. 17 Eylül Pazar gününe kadar açık olacak YÖREX’e giriş ücretsiz olacak. YÖREX, sabah saat 10.00’den 20.30’a kadar gezilebilecek.

Anadolu’nun gerçek lezzetleri bu fuarda

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 8 yıldır Anadolu’nun 12 yıllık birikimini Antalya’da buluşturduklarını belirterek, YÖREX’in artık bir Antalya markası olduğuna dikkat çekti. Çandır, “YÖREX’e destek veren başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, oda borsalarımız, kalkınma ajanslarımız, yerel yönetimlerimiz, basınımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Fuarda coğrafi işaretli ürünlerin ağırlıklı olarak yer alacağını belirten Çandır, “Halkımızı ve şehir dışından gelen misafirlerimizi YÖREX’te Anadolu’nun gerçek lezzetleri ve el emeği göz nuru ürünleriyle buluşmaya davet ediyorum. Memleket hasreti çekenler YÖREX’i mutlaka görmeli” dedi.

YÖREX’in bu yıl 70 il ve KKTC’den 124 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 70 farklı kurum ve kuruluşların yanı sıra 200’ü aşkın firma ile 400’den fazla katılımla gerçekleşeceğini bildiren ATB Başkanı Ali Çandır, bu yıl ziyaretçi hedefinin 200 bin olduğunu kaydetti.

Çocuklar bu fuarı görmeli

Anne babalara da seslenen Ali Çandır, “Anne babalar mutlaka çocuğunu YÖREX’e getirsin, Anadolu’nun eşsiz zenginliğini çocuklarına tanıtsın. Çocuklarımız bize ait ürünleri damak tadı haline getirsin” dedi. Okul yönetimlerine de çağrıda bulunan Çandır, bazı okulların eğitim öğretim dönemine başladığını, okul yönetimlerinin çocukları YÖREX’e getirerek, bize ait ürünleri tanıtmasını, öğretmesini istedi.