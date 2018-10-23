YÖREX ziyaretçiyle buluşuyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kapılarını açıyor. YÖREX'te Anadolu'dan gelen binlerce ürün ziyaretçi ile buluşacak.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katılacak. 500'e yakın katılımcının yer alacağı YÖREX'te 252 kurum, 135 oda borsa, 19 da kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 2010 yılında 24 bin ziyaretçinin gördüğü YÖREX'te bu yılki ziyaretçi hedefi 200 bin. Yöresel lezzetlerden, el emeği göz nuru ürünlere binlerce ürünün sergileneceği fuarda, bu yıl yüzlerce coğrafi işaret tescili almış ürün ziyaretçilere sunulacak. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişinin gün yüzüne çıktığı YÖREX'te, 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Otel satın almacıların yanı sıra ulusal ve yerel market zincirlerinin satın almacılarının katılımıyla ikili görüşmelerin yapılacağı YÖREX'te, Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği ve TOBB Türkiye Turizm Sektör Meclisi üyelerinin katılımıyla “Turizm konaklama sektöründe yöresel ürünler” konulu panel düzenlenecek. Panelin ardından ise stant ziyaretleri yapılarak ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. YÖREX bünyesinde ATB ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle “Sürdürülebilir Gıda için Yöresel Ürünler” konulu panel düzenlenecek.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin en renkli ve sevilen fuarı YÖREX'in Türkiye projesi haline dönüştüğünü belirtirken, YÖREX'e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm oda ve borsalara, kalkınma ajanslara, yerel yönetimlere merkezi kurumlara teşekkür etti. Antalya'da 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşanacağını vurgulayan Çandır, herkesi YÖREX'i görmeye davet etti. Özellikle çocukların YÖREX'e getirilmesini isteyen Çandır, “Çocuklarımız değerlerimizi unutmasın diye Yöresel Ürünler Projemizi hayata geçirdik. 12 bin yıllık geçmişimizi çocuklarımıza bırakmak boynumuzun borcu. Onların da bu emanete sahip çıkabilmesi için önce tanıması gerekiyor” diye konuştu.

Ücretsiz giriş

10 metrekarelik alanda Anadolu turu yapmak isteyenleri YÖREX'e davet eden Çandır, ziyaretçilerin Kars kaşarından Denizli buldan bezine, Diyarbakır örgü peynirinden Erzurum oltu taşına, Maraş biberinden Van kedisine kadar çok sayıda yöresel ürünü görme fırsatı bulacağını dile getirdi. Çandır, 28 Ekim'e kadar açık olacak YÖREX'e girişin ücretsiz olduğunu vurguladı.