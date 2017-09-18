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18 Eylül 2017 13:53

YÖREX’e Döşemealtı standı damga vurdu

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) sona erdi.

YÖREX’e Döşemealtı standı damga vurdu

18 Eylül 2017 13:53

Döşemealtı Belediyesi’nin Yörük kültürünü tanıttığı ve binlerce ziyaretçiyi kabul ettiği fuara 70 şehir ve KKTC’den 125’i oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200’ü aşkın firma ve 400’den fazla katılımcı yöresel ürünlerini tanıttı.



Yörük çadırı kuruldu, ayran ikram edildi


Döşemealtı Belediyesi standı günde ortalama 3 bin kişiyi ağırladı. Yörük kültürünün tanıtımının yapıldığı YÖREX’de kıl çadır kurulup, halı tezgahında tarihi Döşemealtı halısı dokunurken ziyaretçilere Döşemealtı Belediyesini ve ilçeyi tanıtan el ilanı, broşür, bülten ve çeşitli materyaller ile Yörük kadınları tarafından yapılan yayık ayranı ve gözleme ikram edildi. Halk oyunları gösterilerinin yanı sıra minik pehlivanların yağlı güreş gösterisi katılımcılara güzel anlar yaşattı.



Protokolün de gözdesi oldu


Protokolünde büyük ilgi gösterdiği Yörük standını, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve ATB Başkanı Ali Çandır, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri, partilerin ilçe başkanları, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik Spor Kulübü Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz, Başpehlivan Ramazan Bircan, mahalle muhtarları ve Meclis Üyeleri ziyaret etti.




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