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15 Eylül 2017 16:16

YÖREX’e yoğun ilgi

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle düzenlenen 8.

YÖREX’e yoğun ilgi

15 Eylül 2017 16:16

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) yoğun ilgi görüyor.


ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı, 10 bin metrekarelik alanda Anadolu’yu buluşturuyor. Pazar gününe kadar açık olacak YÖREX, doğudan batıya kuzeyden güneye binlerce yöresel ürüne ev sahipliği yapıyor. Kayseri’nin mantısı, Çubuk turşusu, Bitlis balı, Erzincan peyniri, Konya obruk peyniri, Tokat yaprağı ve basması, Kırşehir pekmezi, Kaman cevizi, Adayıman kahvesi, Manavgat susamı, Sivas köftesi, Edirne tava ciğeri, Erzurum cağ kebabı, Uşak tarhanası, Kahramanmaraş’ın cips tarhanası ve dondurması, Devrek bastonu, Kırıkkale silahları, Aydın kestanesi ve inciri, Muğla saraylısı, Hatay salçasının yanı sıra binlerce ürün YÖREX’e gelen ziyaretçilerin beğenisine ve damak tadına sunuluyor.


Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, çarşamba günü kapılarını açan YÖREX’in Anadolu’nun buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Pazar gününe kadar açık olacak YÖREX’e Antalyalıları ve kentte bulunan misafirleri davet eden Çandır, geçen yıla göre ilginin fazla olduğunu kaydetti. Çocukların yöresel ürünler fuarına gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Çandır, “Günün her saatinde fuar dolu oluyor. Fuarda binlerce yöresel ürün var. Hepsi Anadolumuza ait olan ürünler. Edirne’yi, bir adımda Diyarbakır’ı, bir adımda Erzurum’u, bir adımda Rize’yi, bir adımda Kırşehir’i, bir adımda Trabzon’u, Hatay’ı görmek isteyenler YÖREX’te misafirimiz olsun. Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX ziyaretçilerini bekliyor” dedi.


Ziyaretçiler arasında önemli alım heyetlerinin de yer aldığını kaydeden Çandır, geçen yılki 155 bin ziyaretçi sayısını geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Öte yandan Çandır, fuarın ikinci gününde de ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu ile Kayseri pastırması kesmesi ve yemesi renkli görüntüler oluşturdu.




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