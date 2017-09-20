YÖREX’e ziyaretçi rekoru

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen 8’inci YÖREX’le ilgili değerlendirmede bulundu.

Emeğimiz karşılık buldu

1 yıllık yoğun çalışmanın ardından 70 ilden 430 katılımcının yer aldığı, Anadolu’nun binlerce yöresel ürününün sergilendiği YÖREX’i başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Çandır, başta Antalya Ticaret Borsası çalışanları ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. YÖREX’in düzenlendiği ilk yıl olan 2010’da 25 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 161 bin 104’e yükseldiğini kaydeden Çandır, “Emeğimizin karşılık bulması mutluluk kaynağımız. Fuara omuz veren tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” diye konuştu. Çandır, YÖREX’in Türkiye’nin en renkli ve sevilen fuarı olduğun vurguladı. YÖREX’in kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerin can simidi olduğunu söyleyen Çandır, küçük üreticiyi cesaretlendiren YÖREX’in önümüzdeki yıllarda ivme kazanarak devam edeceğini ifade etti.

Ticareti canlandırıyor

8. YÖREX’e 26 kalkınma ajansından 16’sının katıldığına dikkat çeken Başkan Çandır, YÖREX’in ikili anlaşmaların sağlandığı bir platform olduğunu, yerelde kalmış bir çok yöresel ürünün fuar sayesinde büyük firmalarla ticari ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Yurtdışı hedefi

Fuara katılan TOBB Başkanı ve bakanların “Bu fuar yurt dışına taşınmalı” vurgusu yaptığını anımsatan ATB Başkanı Çandır, “Önümüzdeki yıl YÖREX’i bakanlıklar ve kurumların desteğiyle yurtdışında düzenleyeceğimizi umuyorum” diye konuştu.