Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:32

YÖREX’e ziyaretçi rekoru

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle 8’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nı (YÖREX) 161 bin 104 kişi ziyaret etti.

YÖREX’e ziyaretçi rekoru

20 Eylül 2017 13:32


Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen 8’inci YÖREX’le ilgili değerlendirmede bulundu.



Emeğimiz karşılık buldu


1 yıllık yoğun çalışmanın ardından 70 ilden 430 katılımcının yer aldığı, Anadolu’nun binlerce yöresel ürününün sergilendiği YÖREX’i başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Çandır, başta Antalya Ticaret Borsası çalışanları ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. YÖREX’in düzenlendiği ilk yıl olan 2010’da 25 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 161 bin 104’e yükseldiğini kaydeden Çandır, “Emeğimizin karşılık bulması mutluluk kaynağımız. Fuara omuz veren tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” diye konuştu. Çandır, YÖREX’in Türkiye’nin en renkli ve sevilen fuarı olduğun vurguladı. YÖREX’in kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerin can simidi olduğunu söyleyen Çandır, küçük üreticiyi cesaretlendiren YÖREX’in önümüzdeki yıllarda ivme kazanarak devam edeceğini ifade etti.



Ticareti canlandırıyor


8. YÖREX’e 26 kalkınma ajansından 16’sının katıldığına dikkat çeken Başkan Çandır, YÖREX’in ikili anlaşmaların sağlandığı bir platform olduğunu, yerelde kalmış bir çok yöresel ürünün fuar sayesinde büyük firmalarla ticari ilişkiler kurduğunu vurguladı.



Yurtdışı hedefi


Fuara katılan TOBB Başkanı ve bakanların “Bu fuar yurt dışına taşınmalı” vurgusu yaptığını anımsatan ATB Başkanı Çandır, “Önümüzdeki yıl YÖREX’i bakanlıklar ve kurumların desteğiyle yurtdışında düzenleyeceğimizi umuyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç