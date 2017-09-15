YÖREX’te Alanya İpeği ve muz lifi dokumaları tanıtıldı

si gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Alanya İpeği ve muz lifi dokumaları tanıtıldı.

Alanya Belediyesi görevlileri, YÖREX Fuarı’nda da kendisine ayrılan bölümde ipek dokumacılığı ve kozadan çiçek yapma sanatını ziyaretçilerine tanıttı. Atık muz gövdesinin değerlendirildiği “Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma” sloganlı muz lifi projesi de yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Muz lifinden elde edilen ürünler dokuma, ayakkabı, hediyelik eşya olarak değerlendiriliyor. Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret eden binlerce katılımcı, Alanya Belediyesi standında muz lifinden üretilen ürünleri büyük hayranlıkla inceledi.

Tasarım ve marka dallarında tescil alan ipek ve muz lifi ürünleri fuar katılımcıları tarafından tam not aldı.