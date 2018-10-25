YÖREX'te Manavgat rüzgarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 9'ncu kez kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yöresel ürünlerin yer alacağı fuarın açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Fuara KKTC ve 72 ilden 485 kurum ve firma katıldı. 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 28 Ekim 2018 Pazar Günü sona erecek.

Stant ve ürünler tam not aldı

Resmi açılışın ardından fuar alanı ziyaretçi akınına uğrarken, Manavgat'ın yöresel zenginliğinin sergilendiği stant da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ilk adreslerden biri oldu. MATSO'nun hazırladığı stant görselliği ile dikkat çekerken, ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi ile de ziyaretçilerden tam not aldı.

Hisarcıklıoğlu ve Vali Karaloğlu MATSO standında

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışın ardından ilk ziyaret ettiği stantlardan biri de MATSO'nun Manavgat standı oldu. Başkan Boztaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet MATSO standında bir süre sohbet etti. Daha Sonra Başkan Boztaş tarafından Hisarcıklıoğlu'na Manavgat'ın yöresel ürünleri hediye edildi. Antalya valisi Münir Karaloğlu ise beraberindeki heyetle MATSO standını ziyaret ederek Başkan Boztaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. MATSO standını ayrıca Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Hakan Sert, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Manavgat Esnaf Kefalet Kooparatifi Başkanı Salim Aksoy, Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda siyasi, Oda, Borsa Başkanı, daire amirleri ve vatandaşlar ziyaret etti.

Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine Anadolu'nun bütün şehirlerini, renklerini yöresel değerleriyle birlikte Antalya'da buluşturan fuarda MATSO'nun Manavgat standına davetliler büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçilerin akınına uğrayan stant, şık tasarımı ve görselliğiyle fuarda ziyaretçilerin ilgisi ile adeta yıldızlaştı. MATSO standında Manavgat susamı, Manavgat tahini, Manavgat portakalı, Manavgat zeytinyağı, Manavgat narı, Manavgat Belenobası karpuzu, Manavgat defnesi, Manavgat keçiboynuzu, Manavgat Muzu gibi ürünler sergileniyor.

YÖREX, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için fırsat

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, fuarın yöresel ürünlerin tescillenmesi ve pazarlanması konusunda önemine işaret ederek, Oda olarak fuarı çok önemsediklerini ve Manavgat'ın 9 yöresel ürünü ile fuara katıldıklarını söyledi. Fuarın hem yöresel ürünlerin markalaşması hem de ekonomiye kazandırılması için büyük fırsat olduğunu belirten Boztaş, Yöresel ürünlerin ticarileşme sürecini desteklemek, yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak fuarın başlıca amaçları arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye'nin değişik yörelerinden birçok ürünle katılım olduğun kaydeden Boztaş, MATSO Standının fuarın en şık ve görselliği en güzel olan stantlarından biri olarak fuarda yıldızlaştığını ifade etti.

Her yıl daha da büyüyen ve önem kazanan fuarda Manavgat'ın yöresel ürünleri de görücüye çıktı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat'ın yöresel ürünlerini Antalya'ya taşıyarak, kurumsal olarak katıldığı ve hazırladığı stantta Türkiye ile buluşturuyor. Stantta Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere Zeytinyağı, Belenobası Karpuzu, Portakal, Nar, Defne ve Defne Yağı, Keçiboynuzu, Tahin ve adı Manavgat ile anılmaya başlayan Muz yer alıyor.

Manavgat'ın tadı var

MATSO olarak fuarda yapılacak tanıtım çalışmaları için titiz bir çalışma yürüterek çalışmaları tamamladıklarını anlatan Boztaş, “Manavgat ürünlerinin yer aldığı şık tasarımlı MATSO standında Manavgat bölgesinde yetişen 9 ürünü tanıtacağız. Fuara kentimiz yetişen yöresel ürünlerimizin kendisine has aroması ve tadını anlatmak amacıyla “Manavgat'ın tadı var” sloganı ile katılarak yer aldık”

“Ürünlerimizin tanıtımını yaparak marka haline getirilebilmeyi hedeflemiyoruz. Bizim tadımız başka” diyoruz. 9'cusu gerçekleşen YÖREX Fuarına son 5 yıldır ciddi hazırlıklar yaparak katıldık”

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin tanıtılarak gün yüzüne çıkartılması ve pazarlanması konusunda YÖREX'in önemine vurgu yapan Boztaş, fuarı organize eden Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'a teşekkür ederek, Manavgat halkını fuara davet etti.