YÖREX'ten ziyaretçi rekoru

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 9'uncu defa 200 bin ziyaretçi hedefiyle açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı (YÖREX) 207 bin 483 kişi ziyaret etti. İlk yılındaki ziyaretçi sayısını neredeyse 9'a katlayan YÖREX'te yöresel ürün şöleni yaşadıklarını dile getiren ATB Başkanı Ali Çandır, gelecek yıllarda fuarı geliştirebilmek adına daha çok çalışacaklarını ifade etti.

'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen YÖREX tamamlandı. 24 Ekim tarihinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 72 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla kapılarını açan YÖREX, ziyaretçi rekoru kırdı. 200 bin ziyaretçi hedefiyle açılan ve yüzlerce yöresel ürünün sergilendiği fuarı 207 bin 483 kişi gezdi.

Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, ilkini 2010 yılında 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla düzenledikleri fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, ancak her yıl bu sayısının artarak devam ettiğini kaydetti. Çandır, 5 gün süren fuar öncesi 200 bin kişi hedefledikleri fuarın rekor kırdığını belirterek, “ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlediğimiz, 9. YÖREX fuarımızı alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yanından, Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Rize'ye kadar, binlerce yöresel ürünümüzü ziyaretçilerle buluşturduk. 10 bin metre kare alanda yöresel ürün şöleni yaşadık. Yöresel ürünlerin hak ettiği değeri bulması için önümüzdeki yıllarda daha çok çalışacağız. Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere oda ve borsalarımız, kalkınma ajanslarımız, yerel yönetimlerimiz, üreticilerimiz, basınımız ve borsa personelimize teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” dedi.