Yörük Festivali’nde kültür şöleni

Büyükşehir Belediyesi’nin Yörük kültürünü dünyaya tanıtmak ve Antalya’nın sahip olduğu değerlerin unutulmaması için 4 yıl önce başlattığı Uluslararası Yörük Festivali, gerçekleşen görkemli açılışın ardından ikinci gününde de festival coşkusunu yaşatıyor. Karaalioğlu Parkı’nda saat 14.00’te başlayan yöresel halk oyunları gösterileri nefes kesti. Gaziantep’ten İzmir’e, Denizli’den Kocaeli’ne, Arnavutluk’tan Romanya, İran, Kosova, Bulgaristan’a Uluslararası halk oyunları ekipleri festival alanında hünerlerini sergilediler. Yurt içinden ve yurt dışından Yörük Festivali’ne katılan ekiplerin geleneksel oyunlarına Antalyalılar da eşlik etti. Yörük Festivali’ne yurtdışından gelerek geleneksel oyunlarını sergileyen Arnavutluk Alba Folk halk oyunları ekibi, Kosova AKV Minatori ve İran’dan gelen Elçin Halk Oyunları ve dans grubu ekibi festivalde renkli görüntüler oluşturdu.

Geleneksel kına gecesi büyüledi

Yörük Festivali kapsamında akşam programı Geleneksel Kına Gecesi eğlencesi ile devam etti. Yörüklerinin düğün öncesi kına gecesini canlandıran Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Kına Gecesi ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Yüzyıllardır süregelen geleneklere göre doğaçlama olarak sahnelenen kına gecesinde Yörük kıyafetleri giyildi, cümbüş, darbuka ve tef ile kına gecesi canlandırıldı. Gelinin etrafında dönerek maniler söyleyen, oyunlar oynayarak eğlenen kadınlar geleneksel Anadolu adetlerini tanıttı. Kına gecesine Antalyalılar da yoğun ilgi gösterdi.

Yörük kültürünün yaşatıldığı festivalin ikinci günü Otantik Halk Sanatçıları konseriyle sona erdi. Sanatçılar seslendirdikleri şarkılar ile Antalyalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.