Yörük festivaline muhteşem kapanış

Yörük Toyu Düzlerçamı’nda düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e Makedonya’dan Kerkük’e 450 STK Başkanının önerisiyle “2018 Yılı Kültür Adamı” ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya Yörükler Derneği ile ortaklaşa düzenlediği 3’üncü Uluslararası Yörük Festivali, Düzlerçamı’nda gerçekleşen Yörük Şöleni ile sona erdi. Yörük kültürünün her rengiyle yaşatıldığı festivalin son günündeki etkinliklere Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Yörük katıldı. Düzlerçamı’nı panayır alanına çeviren Yörükler, kültürlerini doyasıya yaşadı.

Beylik töreni yapıldı

Şehitler için okutulan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dernekler arası hediyeleşme ve halk oyunları gösterileri gerçekleşti. Şölen programı bağlama ve maniler eşliğindeki Aşık Selahattin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaral’ın atışmasına sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi eşliğinde bugüne kadar tarih sahnesinde yer alan Türk devletlerinin bayraklarının geçiş töreni gerçekleştirildi. Beylik Töreni’nde, üç yıl üst üste Yörük Beyi seçilen Hamdi Sarıca’ya Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir tarafından beylik kuşağı takıldı.

Yörükler’den Türel’e ödül

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Uluslararası Yörük Festivali’nin bu yıl düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ederek, Türel’in Makedonya’dan Kerkük’e 450 STK Başkanın önerisiyle ‘2018 Yılı Kültür Adamı’ ödülüne layık görüldüğünü ifade etti. Başkan Türel’in ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici aldı. Ekici, Yörükler tarafından bu ödülü büyük bir onurla aldığını ifade ederek, “Bu toprakları bin yıldır kilim gibi ilmik ilmik işliyoruz. Son yıllarda aslımızı rahat bir şekilde söylüyoruz, bu ya da şu Yörüklerdenim demek artık bir onur oldu. Rahat bir şekilde göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Festivale emeği geçenlere havanın yağmurlu olmasına rağmen buraya gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Cirit ve okçuluk gösterileri nefes kesti

Ardından ata sporu, atlı ve atsız okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Geleneksel Türk ata sporu cirit oyunu sırasında büyük coşku yaşandı. Ciritçiler nefes kesen gösterileri ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Atlı akrobasi gösterileri de büyük ilgi çekti. Usta binicilerin at üzerinde gerçekleştirdiği akrobatik hareketleri Yörükler heyecanla izledi.

Azerin konseri

4.Uluslararası Yörük Festivali ve Yörük Şöleni finalinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin konser verdi. Sevilen sanatçı, hareketli şarkılarıyla şölene katılanları coşturdu.