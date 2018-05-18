Yörük Yemekleri Kitap Oldu

Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethinin anısına “Yörük Yemekleri Kitabı” çıkarıldı.

Antalya Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Yavuz ve Müdür Yardımcısı Fedai Yaman, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer’i ziyaret etti. Yavuz, Özer’e Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlatılan “Yörük Yemekleri Kitabı” hediye etti. Yavuz, kitabın Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethinin anısına hazırlatıldığını kaydetti.

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ise “Yörük Yemekleri Kitabı”nı Antalya’nın kültürel değerlerinin yaşatılması bakımından çok önemsediğini söyledi.

Yörük Yemekleri Kitabı; Çorbalar, Ana Yemekler, Pilavlar, Soğuklar, Hamur İşleri ve Tatlılar olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Kitapta; Ayran Aşı’ndan Çekme Kebabı’na, Kekikli Yörük Ekmeği’nden Pekmez Helvası’na 100’ün üzerinde lezzet tarifi bulunuyor.