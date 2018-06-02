Wbo Uluslararası Boks Gecesi’nde milli boksörler yer alacak. Kadınlar Amatör boks kategorisinde 7 Avrupa 2 dünya şampiyonu olan Gülsüm Tatar, WBC Gençler Dünya Şampiyonu Buğra Öner, WBC Avrasya Altın Kemer TBA Alptuğ Öner, Türk tarihinin en genç profösyenel boksörü Atakan Karlıklı, Almanya’dan gurbetçi boksör Şükrü Altay; Rus, Belarus, Finlandiya, İsrail’li boksörlerle altın kemer için mücadele edecekler.Dev organizasyon 16 ülkeden canlı yayınlanacak. Organizasyon Dinek Mahallesi Alanya Yat Limanı Illusion EventHall’ de yapılacak.

Buğra Öner, Atakan Karlıklı, Cemil Yiğenoğlu kemerleri ile birlikte BBA Murat Öner eşliğinde; Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’u ziyaret ederek organizasyon hakkında Uğur’u bilgilendirdiler. BBA Murat Öner,” Alanya spor turizmi kenti olduğu için Alanya’ya tercih ettik. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.