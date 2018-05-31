YSK, Antalya milletvekili kesin aday listesini açıkladı

Antalya’da Partilerin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmazken 5 kişide bağımsız Milletvekili adayı oldu.

YSK, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesini açıkladı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, Antalya’da seçime katılacak siyasi partilerin adayları kesinleşti.

AK Parti’nin 16 kişilik listesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti 1. sırada yer alırken, mevcut milletvekilleri Sena Nur Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Atay Uslu ise ilk beşte yer aldı. Eski Emniyet Genel Müdürü ve DYP eski milletvekili Kemal Çelik AK Parti 6. sırada yer aldı.

AK Parti’nin 16 kişilik listesi ise şöyle: “Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Gülçin Özboz, Seyit Emre Göyük, Ercan Mekteplioğlu, Mustafa Erkan, Hasan Hüseyin Cengiz, Esma Balaban Karacan, Hasan Demir, Ömer Akbaş, Canbey Çetin ve Hasan Kerem Ünsal.”

CHP’nin 16 kişilik listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adaylık teklifi götürdüğü eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, liste başı olurken, ikinci sırada ise Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak yer aldı. 3’üncü sırada, 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan eski savcı Rafet Zeybek, dördüncü sırada Antalya’nın batı ilçelerinde bilinen Kumlucalı Aydın Özer, beşinci sırada da eski il başkanı Cavit Arı yer aldı. 6’ncı sırada, daha önce vekil adayı olan ve yine sıralaması 6 olan Figen Albuga Çalıkuşu bulunuyor. Listede, “Sevgi Doğan, Nazmi Gündüz, Şengül Yeşildal, Nusret Bayar, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Özlem Şahin, İsmail Hakkı Gül” yer alıyor.

MHP’nin 16 kişilik listesi

MHP’nin ilk sırasında 25’inci dönemde Tokat milletvekili olan Abdurrahman Başkan yer aldı. İkinci sırasında ise mevcut milletvekili Ahmet Selim Yurdakul yer alırken, “Tarkan Akıllı, Hüseyin Yıldız, Tuncay Temur, İlknur Fidan Kepez, Mehmet Ali Tuna, Yeter Keskin Öteleş, Ziya Yıldırım, Ömer Özbek, Mustafa Kürşad Sert, Suat Akgül, Tümer Emeksiz, Şükran Akça, Kürşad Tatar, Mustafa Hakan Topçu" isimlerine yer verildi.

Saadet Partisi

Saadet Partisi’nin 16 kişilik listesi ise şöyle: “Hasan Burgan Yüksek, Adem Sarıcalar, Mehmet Fatih Tekin, Mehmet Emin Gözükara, Zübeyde Güler, Rukiye Gülşen, Dönay Uyar, Tevfik Can, Rumeysa Nur Çeteci, Servet Yılmaz İlk, Hamza Karaağaç, Mustafa Sir, Ergün Eren, Süleyman Akıncı, Semih Serdar Demir, Sümeyye Güldal."

İyi Parti

İyi Parti’nin 16 kişilik listesi: “Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, Fulya Yasemin, Kadri Levent Dim, Musa Ertuğan, Bünyamin Seçme, Neşe Toker, Meryem Aydoğan, Cafer Ünal, Cahit Kocabeyoğlu, Birol Rüstem, Önal Çavuşoğlu, Alper Tunçer, Yakup Cem Çınar, Leyli Kemal.”

HDP

Halkların Demokratik Partisi’nin 16 kişilik listesi ise şöyle: “Kemal Bülbül, Deniz Yıldırım, Erdal Gilgil, Hadi Cin, Nigar Duru, İhsan Nergiz Orta, Filiz Aslan, Veysel Akboğa, Meral Geylani, Hakkı Bulut, Hülya Hasbay, Orhan Gümüş, Hülya Bayar, Salih Varol, Gülsüm Güzel, Berivan Temel.”

Vatan Partisi

Vatan Partisi’nin 16 kişilik listesi ise şöyle: “Ahmet Özbay, Bülent Okay, Niyazi Selim Selçuk, Oğuz Özyavuz, Hatice Mutlugün Özturan, Hasan Faruk Kurtoğlu, Furkan Ömer Kuralay, Ahmet Sorkuç, Kamil Melih Kırca, Hüseyin Baran Karabulut, Tahir Sertkaya, Recep Deveci, Hatice Demir, Necmiye Karaaslan, Mustafa Ertem, Berfu Bayav Oflaz.”

Bağımsız adaylar

Antalya Bağımsız Milletvekili adayları ise “Sevinç Sertbarut, İzzettin Civan, Hasan Lök, Kamil Kaya ve Haşmet Cengizler” isimlerine yer verildi.