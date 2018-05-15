Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı bölgesinde bulunan 27 mahalle muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Konaklı’da düzenlenen ve batı bölgesine yapılacak hizmetlerin ele alındığı toplantıya Başkan Yardımcıları Adem Er, Mehmet Kula, Mehmet Gülen, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri ve batı bölgesinin 27 muhtarı katıldı.

“Muhtarlarla belirlenen hizmetler Eylül’e kadar bitecek”

Mahallelerin yol, asfalt, altyapı ve soysal donatı alanları gibi konulardaki ihtiyaçlarını dinleyerek, hizmet programına alan Başkan Yücel, “Yaz sezonunda batı mahallelerimizde yapacağımız hizmetleri, muhtarlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda birlikte belirledik. Planlamaya aldığımız yeni hizmetlerimiz bölgemize hayırlı olsun. Programa aldığımız yeni hizmetleri Eylül ayı sonuna kadar tamamlayıp halkımızla buluşturacağız” dedi.

“Konaklı Kültür Merkezi’ni Haziran’da ihaleye çıkaracağız”

Batı bölgesinde devam eden hizmetler hakkında da muhtarlara bilgi veren Adem Murat Yücel, Güney Düğün Salonu inşaatının devam ettiğini ve Konaklı’da 10 dönüm alanda projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi’nin Haziran ayında ihale edileceğini açıkladı. Başkan Yücel, “10 Dönüm alana projelendirdiğimiz Konaklı Kültür Merkezi’nde, 280 araçlık otopark yer alıyor. Eşgilik tarzında hayata geçireceğimiz kültür merkezi, batı bölgesinde sosyal ve kültürel ihtiyacı karşılayabilecek modern bir salon olacak. Diğer hizmetlerimizden birisi ise Güney Düğün Salonu. Şu an inşaatı devam ediyor. Kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.”