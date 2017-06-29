Yücel: “Bayramda tam not aldık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısında Ramazan Bayramı’na dair değerlendirmede bulundu. Başkan Yücel, bayramda vatandaşlardan ve tatilcilerden tam not aldıklarını söyledi. Yücel, “Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de sağlıklı, huzurlu, güvenli, kazasız belasız çok şükür şeker tadında bir bayram geçirdik. Hem ülkemiz açısından hem de bölgemiz açısından şeker tadında bir bayram yaşadık. Zaten hem kamu kurum ve kuruluşları hem de yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri almıştık. Çok şükür belediyemiz vatandaşlarımızdan ve tatilcilerden tam not alarak bayramı geçirmiş oldu” dedi.

Yapılandırmada yarın son gün

Belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma tarihini kaçırmamalarıyla ilgili de hatırlatmada bulunan Yücel, 7020 Sayılı Af Kanunu kapsamında devam eden yapılandırmanın yarın saat 17.00’da sona ereceğini kaydetti. Yücel, “Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik, İşgaliye, Eğlence ve Çöp Toplama vergisi borcu bulunan vatandaşlarımız için yapılandırmanın yarın son günü. Buradan vatandaşlarımıza bizzat söylüyoruz. Gecikmiş borcu olan vatandaşlarımız bu yapılandırmadan yararlanabilirler. 30 Haziran yarın saat 17.00’ye kadar, başvurabilirler. Tabii ki bununla ilgili bir uzatma söz konusu olursa, direk süre tanınırsa belediyemizde aynı şekilde bunu vatandaşlarımız için uygulayacaktır.”

“Bayramda yüzde 30-35 aralığında ekstra bir doluluk oldu”

Bayram tatilindeki turizm yoğunluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Yücel, tesislerde yüzde 30-35 aralığında ekstra bir doluluk yaşandığını söyledi.

Yücel, şunları kaydetti:

“Ambalaj atıklarından, çevredeki çöp toplamalardan, parklarımız ve sosyal donatı alanlarımızın kullanımından ve şehirdeki yoğunluktan bile bu görebildi. Hatta araç sayılarındaki artış bile bunu rahatça ortaya koydu. Tabi ki esnafa tam yansıması tartışılır. Ama yine de bu verilere göre de iyi, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçti.”