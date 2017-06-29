Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:12

Yücel: “Bayramda tam not aldık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, hem de yerel yönetimler olarak aldığımız tedbirlerle şeker tadında bir bayram geçirerek vatandaşlarımız ve tatilcilerden tam not aldık” dedi.

Yücel: “Bayramda tam not aldık”

29 Haziran 2017 15:12


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısında Ramazan Bayramı’na dair değerlendirmede bulundu. Başkan Yücel, bayramda vatandaşlardan ve tatilcilerden tam not aldıklarını söyledi. Yücel, “Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de sağlıklı, huzurlu, güvenli, kazasız belasız çok şükür şeker tadında bir bayram geçirdik. Hem ülkemiz açısından hem de bölgemiz açısından şeker tadında bir bayram yaşadık. Zaten hem kamu kurum ve kuruluşları hem de yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri almıştık. Çok şükür belediyemiz vatandaşlarımızdan ve tatilcilerden tam not alarak bayramı geçirmiş oldu” dedi.



Yapılandırmada yarın son gün


Belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma tarihini kaçırmamalarıyla ilgili de hatırlatmada bulunan Yücel, 7020 Sayılı Af Kanunu kapsamında devam eden yapılandırmanın yarın saat 17.00’da sona ereceğini kaydetti. Yücel, “Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik, İşgaliye, Eğlence ve Çöp Toplama vergisi borcu bulunan vatandaşlarımız için yapılandırmanın yarın son günü. Buradan vatandaşlarımıza bizzat söylüyoruz. Gecikmiş borcu olan vatandaşlarımız bu yapılandırmadan yararlanabilirler. 30 Haziran yarın saat 17.00’ye kadar, başvurabilirler. Tabii ki bununla ilgili bir uzatma söz konusu olursa, direk süre tanınırsa belediyemizde aynı şekilde bunu vatandaşlarımız için uygulayacaktır.”



“Bayramda yüzde 30-35 aralığında ekstra bir doluluk oldu”


Bayram tatilindeki turizm yoğunluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Yücel, tesislerde yüzde 30-35 aralığında ekstra bir doluluk yaşandığını söyledi.


Yücel, şunları kaydetti:


“Ambalaj atıklarından, çevredeki çöp toplamalardan, parklarımız ve sosyal donatı alanlarımızın kullanımından ve şehirdeki yoğunluktan bile bu görebildi. Hatta araç sayılarındaki artış bile bunu rahatça ortaya koydu. Tabi ki esnafa tam yansıması tartışılır. Ama yine de bu verilere göre de iyi, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçti.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!